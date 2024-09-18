米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－163万（4億1751万） ガソリン＋6.9万（2億2162万） 留出油 ＋12.5万（1億2515万） （クッシング地区） 原油－197.9万（2271万） ＊（）は在庫総量