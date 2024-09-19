【「キングダム」73巻】 9月19日 発売 価格：770円 集英社は、マンガ「キングダム」の73巻を9月19日に発売する。価格は770円。 本作は原泰久氏が「週刊ヤングジャンプ」で連載している作品。コミックス累計1億部を突破しており、アニメや実写映画も展開されている。 73巻の表紙には王翦軍の面々が描かれており、本編では趙国・李牧軍＆青歌軍と一進