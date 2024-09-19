【「キングダム 完全版」13巻】 9月19日 発売 価格：2,475円 【「キングダム 完全版」14巻】 9月19日 発売 価格：2,475円 集英社は、マンガ「キングダム 完全版」の13巻と14巻を9月19日に発売する。価格はそれぞれ2,475円。 本書は「週刊ヤングジャンプ」で連載されている「キングダム」