【「ケンガンオメガ」24巻】 9月19日 発売 価格：770円 小学館は、マンガ「ケンガンオメガ」の24巻を9月19日に発売する。価格は770円。 本作は原作をサンドロビッチ・ヤバ子氏、作画をだろめおん氏が手掛ける格闘マンガ。「ケンガンアシュラ」の続編にあたる。 24巻では黒木がロロンやアギトと“繋がる者”のアジトへと向かう一方、阿古谷と行動を