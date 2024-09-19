【「デストロ016」5巻】 9月19日 発売 価格：759円 小学館は、マンガ「デストロ016」の5巻を9月19日に発売する。価格は759円。 本作は「ヨルムンガンド」の高橋慶太郎氏が描く殺し屋アクション。同作者による「デストロ246」の前日譚にあたり、女子高生殺し屋たちのステゴロ筋肉バトルが描かれている。 5巻では沙紀と敵対していた「止まり木」の殺