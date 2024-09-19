【「のあ先輩はともだち。」4巻】 9月19日 発売 価格：792円 集英社は、マンガ「のあ先輩はともだち。」の4巻を9月19日に発売する。価格は792円。 本作はゲーム会社の同僚である大塚理人と早乙女望愛が、ひょんなことから友達になるというオフィス“ともだち”コメディ。「週刊ヤングジャンプ」で連載が行なわれており、「次にくるマンガ大賞2024」