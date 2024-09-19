【「ようこそ！FACT（東京S区第二支部）へ」4巻】 9月19日 発売 価格：825円 小学館は、マンガ「ようこそ！FACT（東京S区第二支部）へ」の4巻を9月19日に発売する。価格は825円。 本作は「チ。 ―地球の運動について―」や「ひゃくえむ。」で知られる魚豊氏が“陰謀論”を題材として描き上げた作品。陰謀論に傾倒していく青年・渡辺の恋路が描