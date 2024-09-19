iPhone 16 Pro Max デザートチタニウム。電源ボタン側に、新たにカメラコントロールが追加されている（写真：iPhone 16 Plusで筆者撮影）9月20日の発売直前、日本では当面利用できないAI機能以外でのiPhone 16シリーズの実機先行レビューをお届けする。新しいカメラボタンが追加されたことでケース選びに影響はないのか。処理速度はどれくらい変わるのか。充電速度は向上したのか--。iPho