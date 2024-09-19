iPhone 16 Plusのピンクと16のウルトラマリン（筆者撮影）今年はスタンダードモデルの当たり年かもしれないと感じた。ご存知、iPhoneには「スタンダードモデル」と「Pro」モデルがある。今年もその点は変わらない。iPhone 16とiPhone 16 Plus、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxのラインがあるわけだが、価格の問題もあり、多くの人はスタンダードモデルのほうが気になるのではないか。現在、筆者の手元には全モデルの評価機がある