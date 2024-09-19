19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比20円高の3万6200円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6380.17円に対しては180.17円安。出来高は4050枚となっている。 TOPIX先物期近は2546ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.37ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3