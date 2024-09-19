中国科学院国家天文台によると、中国科学院国家天文台の李春来氏、中国月探査・宇宙プロジェクトセンターの胡浩氏、北京制御工学研究所の楊孟飛氏が率いる共同研究チームは英文誌「NSR（National Science Review）」に、嫦娥6号が持ち帰ったサンプルに関する初の研究論文を発表した。サンプルの物理的、鉱物的、地球化学的特徴について説明した。中央テレビニュースが伝えた。論文によると、嫦娥6号のサンプルは低密度を持ち、その