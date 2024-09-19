◆9月19日生まれの著名人◆細田守（67年＝アニメ監督）おさる（68年＝芸人）西川貴教（70年＝ミュージシャン）IMALU（89年＝タレント）福田沙紀（90年＝女優）渡辺美優紀（93年＝モデル）池田直人（93年＝レインボー）兒玉遥（96年＝女優）