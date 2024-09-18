◆パ・リーグソフトバンク０―３日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム福岡）日本ハムが首位ソフトバンクに完封勝ちし、カード６連勝で対戦成績を１１勝１１敗１分けとした。先発の伊藤大海投手（２７）が９回９安打９奪三振で１８年上沢以来となる２試合連続のシャットアウト勝利。シーズン４完封は１１年のダルビッシュ以来となった。６月にくも膜下出血で倒れ、生死をさまよう大病から奇跡的に回復を遂げた小村勝球団