北海道・知床半島沖で２０２２年４月に発生し、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、第１管区海上保安本部は１８日、運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一容疑者（６１）を業務上過失致死と業務上過失往来危険の容疑で逮捕した。船長（当時５４歳）も容疑者死亡のまま、同容疑などで書類送検する方針。発生から２年５か月となる中、事故は刑事事件へと発展した。カズワン