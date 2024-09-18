【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比92.98ドル安の4万1513.20ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は14.57ポイント高の1万7642.63。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控えて、様子見ムードが強かった。