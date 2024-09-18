国内最大級のプールと体育館という「二つの顔」を持つ横浜国際プールのメインアリーナ。横浜市は「通年体育館化」する再整備案を示した＝２０２３年８月、同市都筑区夏季はプール、冬季は体育館として運用している横浜国際プール（横浜市都筑区）のメインアリーナについて、プールを廃止し体育館に一本化する市の再整備計画の素案を巡り、市は１８日、９月ごろとしていた原案の公表時期を１２月以降に延期すると発表した。方針決