◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１８日・東京ドーム）ＤｅＮＡは延長戦を勝ちきれず自力優勝が消滅。それでも３位・広島には０・５ゲーム差に迫り、三浦大輔監督は「勝っていかないといけない。明日、全員で勝てるようにやっていく」と語った。先発したジャクソンは初回先頭の丸にソロ弾を浴び、先制点を献上したが、以降は走者を出しながらも、無失点で切り抜け５回２／３を６安打１失点と粘投し