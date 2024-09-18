洗足学園音楽大学と、ＬＤＨＪＡＰＡＮが運営する「ＥＸＰＧ高等学院」が１８日、神奈川・川崎市内で連携協定調印式を行った。調印式にはＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのメンバーで、２０２４年にＥＸＰＧ高等学院の２代目学長に就任した中務裕太が登壇した。調印式後には洗足学園音楽大学の学生たちに向けた特別ワークショップも開催した。洗足学園音楽大学学長の前田雄二郎氏は「両校の強みを生かして、新しい音楽表現を見つけら