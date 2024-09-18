「くりぃむしちゅー」の上田晋也が１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）にＭＣとして出演した。この日の特集は「チェーン店を愛する女が吠える夜」。牛丼チェーン・吉野家が大好きというお笑いタレント・みほとけが吉野家の魅力を様々に語った後、過去に「うんちく王」として名を馳せた上田に「吉野家という店名の由来はなんでしょうか？うんちく王として、どうですか？」と挑発した。この