巨人のフォスター・グリフィン投手（２９）が１８日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に先発し６回８９球を投げ３安打１失点と粘投も、打線の援護に恵まれず勝ち負けはつかなかった。それでもチームは延長１２回の末２―２と同点とし、Ｍ９が点灯した。この日も安定感が光った。今季７勝目をかけてマウンドに上がったグリフィンは初回からテンポのいい投球でＤｅＮＡ打線を圧倒。初回に丸の先頭打者弾で１点の援護を受けると、４回ま