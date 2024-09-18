台風14号の接近に伴い、奄美地方の全域と種子島屋久島地方の一部が強風域に入っています。台風は18日夜遅くにも奄美地方に最接近する見込みです。 台風14号は、与論島の南にあって1時間に40キロの速さで北西に進んでいます。 台風は18日夜遅くにも奄美地方に最接近する見込みです。 奄美地方では18日昼すぎから風速15メートル以上の強風域に入り始め、これまでに奄美大島・瀬戸内町で23.1メートル、徳之島・伊仙