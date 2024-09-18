日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（09/07 - 09/13）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（09/07 - 09/13）23:30 予想N/A前回83.3万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回231.0万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回230.8万バレル（留出油在庫・前週比)