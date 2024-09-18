「中日３−８阪神」（１８日、バンテリンドーム）阪神が１５安打８得点で怒涛の５連勝。引き分けに終わった首位・巨人とは１・５ゲーム差に迫ったが、チームのムードを象徴するようなワンシーンがあった。四回だ。木浪の二ゴロ間に貴重な追加点を奪い、なおも２死二塁。打席には投手の村上が入ったが、右前にタイムリーを放ち高橋宏から価値ある３点目を奪った。直後、ベンチでは選手・首脳陣が興奮気味に村上をたたえた。