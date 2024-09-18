◇プロ野球 セ・リーグ 巨人2-2DeNA（18日、東京ドーム）引き分け以上で優勝マジック点灯の首位巨人が4位DeNAと4時間23分の激闘の末引き分け。4年ぶりのリーグ優勝へ、マジック「9」が点灯しました。初回、1番・丸佳浩選手が今季3本目の先頭打者ホームランを放ち先制。投げては先発のグリフィン投手がストレートとスプリットを軸に5回まで2安打に抑える無失点ピッチングを続けます。しかし6回、牧秀悟選手に22号同点ソロホームラン