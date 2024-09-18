女優の浅田美代子（６８）が１８日、自身のインスタグラムを更新。１８年９月１５日に亡くなった樹木希林さん（享年７５）との秘蔵写真を公開した。２人は浅田の７３年のデビュー作「時間ですよ」、翌７４年の「寺内貫太郎一家」（ともにＴＢＳ系）で共演し親しくなった。浅田は「９月１５日、樹木希林さんバァバの７回忌を迎えました。もうそんなに月日が経ったんだ...昨日のことのように思い出す楽しかった日々。私の誕生日