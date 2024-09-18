任期満了に伴い、退任する女子サッカー「ＷＥリーグ」の高田春奈チェア（４７）が１８日、オンラインで会見した。Ｊ２長崎元社長の高田氏は２２年に２代目チェアに就任。フットボール強化の部署を新設するなど組織作りに尽力したが、初代の岡島喜久子チェア（６６）に続いて１期２年で退任することが決まった。平均入場者数は２２―２３年が１４０１人、昨季が１７２３人。日本代表選手が続々と海外に移籍する中、人気や経営