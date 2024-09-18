ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が、カニを丸ごと挟んだ期間限定メニュー「丸ごと！！カニバーガー」の新商品「マイルドカレーソース」味を9月28日から期間限定で販売します。定番の「スイートチリソース」味も期間限定で発売します。「丸ごと！！カニバーガー」は、2019年10月に初登場し、期間限定で度々、販売されている人気メニュー。脱皮したての殻の柔らかい高級カニ「ソフトシェルクラブ」を丸ごとサンドし