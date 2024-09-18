【エルサレム＝水野哲也、田尾茂樹】レバノン各地で１７日、イスラム教シーア派組織ヒズボラメンバーらの通信機器が一斉に爆発し、レバノン保健省によると、子どもを含む１２人が死亡、約２８００人が負傷した。通信機器に爆発物を仕込んで起爆させたとみられる。ヒズボラは声明でイスラエルの攻撃だと断定し、報復を示唆した。ヒズボラメンバーを狙った通信機器の爆発は１８日もあった。■携帯禁止逆手に１７日に爆発