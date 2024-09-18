◆パ・リーグ楽天８―１ロッテ（１８日・楽天モバイルパーク）ロッテは、ＣＳ進出を争う楽天との直接対決で痛恨の２連敗を喫した。１５日の西武戦から泥沼４連敗で、４位タイだった５月４日以来、４か月ぶりの４位転落となった。今季は残り１０試合。３位・楽天との直接対決も残り３試合あるだけに、吉井監督は「１０試合で結果が出るので、もちろんＣＳに残るために頑張ります。だけども、だからといって、特別なことをするか