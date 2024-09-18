綾瀬はるかさんが出演する、衣料用柔軟剤「レノアハピネス夢ふわタッチ」シリーズの新テレビCMが9月19日（木）より全国で放送をスタート。それに先駆けて、18日（水）よりレノア公式YouTubeで先行公開されました。5つ星ホテルの支配人役に公開された新CM「ホテルハピネス・さよならダメージ篇」では、綾瀬さんが5つ星ホテル「ホテルハピネス」の支配人役に。洋服を抱えながら「傷つくのが怖くて、洗えないし、着れない」とホテルの