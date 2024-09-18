◇パ・リーグロッテ1−8楽天（2024年9月18日楽天モバイル）ロッテは楽天に1−8で敗れ、4連敗。CS進出を争う楽天との直接対決に2連敗を喫し、5月4日以来となる4位に転落した。吉井理人監督（59）は3回に田村龍弘捕手（30）がバント処理を悪送球し先制点を献上した場面を振り返った。先発カイケルが自己最短4回、自己ワースト6失点（自責4）で降板。吉井監督は「調子はいつも通りだったと思う」と投球を振り返りながら、「