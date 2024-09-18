pdcは、SNS合計フォロワー数100万人超え、美容系クリエイター｢ありちゃん｣アドバイスで大人気のうそつきマスカラから、透け感ブルーブラック『ピメル パーフェクトロング&カールマスカラ BL』を2024年10月23日より順次ドン･キホーテにて限定で発売いたします。カラーマスカラながらもデイリー使いがしやすい絶妙なカラーに仕上がっています。 ピメル パーフェク