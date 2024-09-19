【ニューヨーク時事】米プラスチック保存容器メーカーのタッパーウェア・ブランズが１７日、東部デラウェア州の裁判所に連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請した。同社製品は日本でも「タッパー」で親しまれていたが、販売低迷で経営不振に陥っていた。推定負債額は最大１００億ドル（約１兆４０００億円）。