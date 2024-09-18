ボートレース徳山の「トライアングルカップ」は１８日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進む１８選手が決定した。高岡竜也（３１＝山口）は２日目１Ｒでイン逃げを決めると１２Ｒも３コースから２着を確保。初日終了時の３０位タイから一気に準優圏内の位に浮上し、勝負駆けをクリアした。「ペラ調整とブラケット交換で良くなった。伸びの方が良くて出足も軽快。いいエンジンの感じになってきた」と機力アップにも成功