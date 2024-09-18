◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神・近本光司外野手が“ミスター超え”を冷静に見据えた。４回に右前打、７回に中前打を放ち今季４５度目のマルチ安打をマーク。６年目で通算９２５安打に到達した。入団６年目までの歴代１位・長嶋茂雄まで残り１本。「できるだけ早く。自分だけ意識して頑張ります」と静かに闘志を燃やした。