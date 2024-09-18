◆パ・リーグ楽天８―１ロッテ（１８日・楽天モバイル）楽天がロッテに２連勝し、３位に浮上した。最大７差あったゲーム差をひっくり返し、７月１６日以来６４日ぶりに３位浮上。今季最多の貯金３も稼ぎ、交流戦以来となる今季最多タイの５連勝も果たした今江監督は「チーム、今ええ感じ（笑い）」と自身の名字にかけ、本心を語った。３回無死二塁、小深田の送りバントが捕手の野選と失策を誘い先制。さらに１死三塁から小郷が