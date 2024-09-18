DeNAと引き分け、マジックナンバー「9」を初点灯させ、引き揚げる巨人・阿部監督＝東京ドームセ・リーグは18日、首位巨人が東京ドームでDeNAに2―2で引き分け、4年ぶり優勝へのマジックナンバーを「9」で初点灯させた。残り11試合で9勝すれば、他球団は勝率で上回れない。