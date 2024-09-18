「ヤクルト５−４広島」（１８日、神宮球場）広島は３点リードを守れず惜敗。９月は３勝１２敗と大失速を止められない。直近７試合で４度目の逆転負けとなり、４位・ＤｅＮＡには０・５差に迫られた。２年ぶりにビジターゲーム７連敗となり、６年連続でシーズンのビジターゲーム負け越しも決まった。先発・九里は六回途中７安打５失点で９敗目。右腕は３点リードの四回は先頭・サンタナへの四球から村上に２ランを被弾。新井