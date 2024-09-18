【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■撮影を通して堂本剛と綾野剛は“剛さん”“綾ちゃん”と呼び合う仲に！ 堂本剛が27年ぶりに映画単独主演する『まる』（10月18日公開）がついに完成。9月18日に東京・esports銀座 studio で完成報告イベントが実施され、主演の堂本剛、共演の綾野剛、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィン、そして荻上直子監督が登壇した。 美大卒だがアートで身を立てられず、独立する気力さえ失って