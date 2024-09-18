北海道警察は2024年9月18日午後5時15分、性的姿態等撮影の疑いで、帯広警察署の巡査・福本大力容疑者（23）を現行犯逮捕しました。福本容疑者は9月18日午後4時30分すぎ、帯広市西21条南4丁目にある商業施設のゲームセンターで、スマートフォンを使用して女性（10代）のスカート内を撮影した疑いがもたれています。警察によりますと、福本容疑者は女性がプリントシール機の中にいたところで犯行に及