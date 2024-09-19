【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて様子見気分が強い中を売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４５．６７ドル安の４万１５６０．５１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７．１８ポイント高の１万７６３５．２４。