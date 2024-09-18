「ソフトバンク０−３日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）日本ハムは伊藤が九回１３５球を投げて９安打無失点。２試合連続今季４度目の完封勝利でリーグ単独トップの１３勝とした。チームはこれでソフトバンク６連勝。対戦成績を１１勝１１敗１分の五分とした。勝たなければいけない試合だった。この日は小村勝球団社長（５８）が試合前に激励に訪れた。小村社長は６月にくも膜下出血で倒れ救急搬送された。本州から