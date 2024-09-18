【MLB】マーリンズ11-9ドジャース（9月17日（日本時間9月18日））【映像】大谷、豪快48号で投手がおかしくなる9月17日（日本時間9月18日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平に今季第48号弾を浴びた相手投手の被弾リアクションが、野球ファンの間で注目を集めている。0-4、ドジャース4点のビハイン