アイドルグループ・Betyのメンバーでグラビアアイドルの百川晴香がこのほど、東京・秋葉原のソフマップで写真集『晴れのち、晴れ』(発売中 2,800円税込 シャイニングウィル刊)の発売記念イベントを行った。写真集『晴れのち、晴れ』の発売記念イベントを行った百川晴香様々なアイドグループでの活動を経て、現在はアイドルグループ・Betyのリーダーとして活躍している百川晴香。グラビアアイドルとしての顔も持つ彼女は、これまで