お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜が１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演した。この日の特集は「チェーン店を愛する女が吠える夜」。「もう大好きで。実家の近くにあって、子どもの頃から通ってたんで。３０年以上」と、びっくりドンキー東京・狛江店に長年通ってきたことを明かした春菜。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「好きなメニューは？」と聞かれると「頼んじゃうの