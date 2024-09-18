◇パ・リーグロッテ1―8楽天（2024年9月18日楽天モバイル）昨年5月に右肘の手術を受けたロッテ・小野郁投手（27）が1年4カ月ぶりに復帰登板を果たした。1―6の5回に2番手で昨年5月4日の楽天戦以来の1軍マウンドへ。先頭の安田に右翼線二塁打を浴びるなど1回15球を投げ、3安打1失点だった。「まあまあストライクも入って強い球は投げられたので、次の登板の時はもっとしっかり結果も残せるように、自分のピッチングをもっ