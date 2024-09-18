マンチェスター・シティの不正疑惑に対する聴聞会が現地時間9月16日からスタートしており、2025年初頭に判決が下される予定だと『BBC』が報じている。もし有罪となれば、降格は間違いないといった声が聞こえてくるが、一部ではただ降格させるだけでは不十分で、複数シーズンに渡って勝ち点をはく奪すべきといった意見もある。確かに降格させるだけではすぐにプレミアリーグに戻ってくるのは目に見えており、後者のペナルティであれ