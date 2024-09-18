◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１８日・東京ドーム）勝つか引き分けるかで巨人にマジックが点灯するＤｅＮＡとの一戦は延長１２回、４時間２３分の熱戦の末、引き分け。セ・リーグ優勝に向けてのマジック「９」が点灯した。試合後の東京ドームでは大型ビジョンに「セ・リーグ優勝までＭ９」の文字が表示され、巨人ファンから大きな歓声があがった。