◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神・坂本誠志郎捕手が初回の“超スロースタート”の真相を明かした。先発・村上は初回、３者連続で初球に計測不能の超遅球を投じた。「（村上の）緊張が伝わったので。空気を変える感じでいきなり出しました」と坂本。３者凡退で初回を乗り切った。バットではプロ初の４安打。お立ち台では秘けつを問われ「初めてなので分からないですけど…。大事な時期