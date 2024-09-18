日本ハム３−０ソフトバンク（パ・リーグ＝１８日）――日本ハムがこのカード６連勝。二回に水野の犠飛で先制し、伊藤が２試合連続完封でリーグ単独トップの１３勝目を挙げた。ソフトバンクは打線がつながらなかった。◇楽天８−１ロッテ（パ・リーグ＝１８日）――楽天が５連勝で７月１６日以来の３位浮上。三回に小郷の犠飛などで２点先行し、四回は打者一巡の猛攻で４得点。藤井は初の２桁勝利。ロッテは４連敗で４位転落。